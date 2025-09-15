Възстановено е движението на магистрала „Тракия“ след инцидента с пламналия камион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 289 на АМ „Тракия" в посока Бургас, съобщата он Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничението беше въведено, защото по-рано в този участък от магистралата горя камион.