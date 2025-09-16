Православен календар за 16 септември, вижте имениците днес

Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и Московски,българин (Събота след Въздвижение)

На този ден православната църква отбелязва деня на Св. Людмила Чешка. Света мъченица Людмила, княгиня Чешка била омъжена за чешкия княз Боривой. И двамата приели свето Кръщение от Св. Методий. Те искали да просветят в истинната вяра и своите поданници и построили няколко църкви.

Но княз Боривой умира млад и оставил жена си вдовица, която водела строг, благочестив живот. Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав. Вратислав бил женен за Драгомира - техният син носел името Вячеслав. След смъртта на бащата на престола застанала наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави.

Св. Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие. След неуспешният опит, Св. Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин. Легендата разказва, това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали Св. Людмила докато се молила и изпълнили заповедта. Мощите на Св. мъченица Людмила са пренесени в Прага в църквата "Св. Георги" и са дълбоко почитани и посещавани, защото извършват изцеления.

