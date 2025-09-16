ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време ни очаква на 16 септември

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° СНИМКА: Pixabay

