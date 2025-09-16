Разядка от пукани чушлета

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Румен Петров предлага рецепта за разядка от пукани люти чушлета с чесън и магданоз.
ПРОДУКТИ
Десетина люти чушлета от вида “Рибки”
1/2 връзка магданоз
4 скилидки чесън
зехтин, балсамов оцет, сол и счукани орехи на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Опукваме леко чушлетата на котлон, на грил или във фурна на 250 градуса в предварително застлана с алуминиево фолио или хартия за печене тава, за да не цапат.
Обелваме ги още докато са топли, а след това накълцваме на ситно магданоза, добавяме счукания чесън и орехите.
Подправяме със солта и зехтина, объркваме цялата смес и с нея покриваме чушлетата.
Поднасяме с ароматна боб чорба или нещо друго по избор.