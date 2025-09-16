Разядка от пукани чушлета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Румен Петров предлага рецепта за разядка от пукани люти чушлета с чесън и магданоз.

ПРОДУКТИ

Десетина люти чушлета от вида “Рибки”

1/2 връзка магданоз

4 скилидки чесън

зехтин, балсамов оцет, сол и счукани орехи на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Опукваме леко чушлетата на котлон, на грил или във фурна на 250 градуса в предварително застлана с алуминиево фолио или хартия за печене тава, за да не цапат.

Обелваме ги още докато са топли, а след това накълцваме на ситно магданоза, добавяме счукания чесън и орехите.

Подправяме със солта и зехтина, объркваме цялата смес и с нея покриваме чушлетата.

Поднасяме с ароматна боб чорба или нещо друго по избор.