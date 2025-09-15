Катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора край Италианския мост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на Италианския мост се осъществява двупосочно в една лента

поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.