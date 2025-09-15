ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоан Роулинг: Ако смятате, че политическите опоне...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21301123 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора край Италианския мост

1624
Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на Италианския мост се осъществява двупосочно в една лента
поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)