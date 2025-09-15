ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоан Роулинг: Ако смятате, че политическите опоне...

От 16 до 19 септември движението към София в участък от АМ „Струма“ ще е в активната лента

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От 16 септември /вторник/ до 19 септември /петък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока София от 37-и до 56-и км на АМ „Струма" поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

