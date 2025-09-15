От 16 до 18 септември спират движението в тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино“

От 5 ч. утре – 16 септември, до 18 ч. на 18 септември /четвъртък/ за ремонт на приемо-предавателна станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино" на АМ „Струма". Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.