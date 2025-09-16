ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Нормален е трафикът по граничните пунктове

ГКПП Капитан Андреево Снимка: Архив

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа.

По границата с Румъния продължава да е преустановено движението на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, припомнят от „Гранична полиция“. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи. 

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Нормален е трафикът по всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. 

 

