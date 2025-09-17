Шарена чорба с пресен зелен фасул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова ни изпраща рецепта, подходяща за лятна диета.

ПРОДУКТИ

2-3 картофа (по желание и резени сладък картоф), 1 морков, купичка пресен зелен фасул, 1/2 глава броколи, кубче бульон, стрък зелен лук, 1/2 чаша червена леща, 1/3 тиквичка по желание, 1 сочен домат или 1/2 чаша нарязани домати от консерва, 1-2 с.л. олио, сол и черен пипер, лют червен пипер, 2 щипки млян кимион, 1 щипка куркума, зрънца нигела (черен кимион), копър, зряло сирене

За гарни букета: джоджен, девесил, магданоз, дафинов лист

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме картофите, моркова и зеления фасул на хапки и ги потапяме в завираща подсолена вода. Пускаме вътре гарнu букета, завит в марля и привързан като бохча. Варим на среден огън при затворен капак до полуготовност.

Сипваме лещата, с пръсти стриваме и бульончето. За не повече от 2 минути на огъня прибавяме цветчетата броколи, после временно ги изваждаме в друг съд, за да не се размекнат.

Забъркваме в купичка заместителя на запръжка, от бялото на лука, сол, черен и червен пипер, кимион, куркума, нигела, олио. Добавяме микса в тенджерата със зарзавата заедно с доматите на кубчета. Оставяме да къкри на слаб огън още 6-7 минути, добавяме броколите и отстраняваме вързопчето билки.

За сгъстяване може да намачкаме с вилица няколко резена картоф и след като разредим с топъл бульон, да прелеем кашичката в тенджерата. Завършваме с поръска от настъргано сирене, перце лук и повечко копър. Хубаво е шарената чорба да отдъхне похлупена за 10 мин преди сервиране.