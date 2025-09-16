ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко страни от ЕС искат най-тежките възможни са...

Катастрофа на магистрала "Струма" към Благоевград, движението е в активната лента

Снимка: Архив

Временно се ограничава движението в активната лента при км 28 на АМ Струма, в посока Благоевград поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Архив

