На 17 септември движението между 23-ти и 26-ти км на АМ „Тракия" ще е в активните и аварийните ленти

Утре - 17 септември, от 9 ч. до 19 ч. движението в участъка от АМ „Тракия" между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас, ще се осъществява в активните и аварийните ленти. Ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите за асфалтови дейности в отсечката на територията на Софийска област.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.