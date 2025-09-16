Ще се променя движението между 5-ти и 54-ти км на АМ „Тракия"

За възстановяване на ограничителни системи в следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-ти и 54-ти км на АМ „Тракия" на територията на Софийска област, съобщиха от АПИ.

На 17 и 18 септември, от 9 ч. до 16 ч., поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в участъка от 5-ти до 54-ти км, в платното за Бургас. Трафикът ще се пренасочва в активната и аварийната лента.

Между 19 и 21 септември от 9 ч. до 16 ч. поетапно ще се ограничава изпреварващата лента в отсечката от 13-ти до 54-ти км, в посока София.

Промените в организацията на движение са свързани с възстановяване на мантинели повредени при пътно-транспортни произшествия.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предприеманите дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.