Катастрофа на пътя Черна Места – Якоруда край Благоевград

Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път II-84 Черна Места – Якоруда при км 71, в област Благоевград се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

