Катастрофа на пътя Черна Места – Якоруда край Благоевград

Временно движението по път II-84 Черна Места – Якоруда при км 71, в област Благоевград се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.