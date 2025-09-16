До петък ще спират движението в изпреварващата лента в 2 участъка на АМ „Тракия“

На 17 и 18 септември, от 7 ч. до 20 ч., ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, при 262-и км на АМ „Тракия", на територията на област Сливен, в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва в активните и аварийните ленти на магистралата, съобщиха от АПИ.

На 19 септември /петък/ от 7 ч. до 12 ч. ще бъде ограничено движението в изпреварващите ленти при 262-и км на АМ „Тракия", в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активните и аварийните ленти.

На 17 и 18 септември, от 7 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента при 274-ти км на АМ „Тракия, на територията на област Ямбол, в двете посоки. Автомобилите ще се пренасочват в активните и аварийните ленти.

На 19 септември /петък/ от 7 ч. до 12 ч. ще бъде ограничено движението в изпреварващите ленти на АМ „Тракия", при км 274, в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва в активните и аварийните ленти.

Промените в организацията на движение се налагат за изпълнение на аварийни ремонтни дейности.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.