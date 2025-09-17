Въвеждат се ограничения на движението по магистралите "Тракия" и "Струма"

Заради ремонти, отводнявания и геодезически измервания, се ограничава движението в различни участъци по магистрали "Тракия" и "Струма", съобщи Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

По "Тракия"

До 19 септември (петък) за аварийни ремонти ще се ограничава движението в изпреварващата лента в два участъка на магистрала „Тракия" в областите Сливен и Ямбол.

Днес и на 18 септември, от 7:00 ч. до 20:00 ч., ще има ограничения при 262-и км (област Сливен) в двете посоки. Същото важи и за 274-и км (Ямбол). Автомобилите ще се пренасочват в активните и аварийните ленти.

АПИ съобщава, че в тези участъци ще има аварийни ремонтни дейности и апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Освен това, заради възстановяване на ограничителни системи в следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-ти и 54-ти км на магистралата. Специално в участъка между 26-и и 24-и км (в посока София), и между 23-и и 24-и км (в посока Бургас) ще има и заради асфалтови дейности.

На "Струма"

Между 10:00 ч. и 17:00 ч., поетапно ще се ограничава движението в активните и изпреварващите ленти между 98-и и 99-и км и в в двете платна (в посока София и в посока Кулата).

Тази организация пък е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Затова скоростта в отсечката ще е ограничена до 90 км/ч.

Освен това на "Струма" има и работи по отводняване между 10-и и 37-и км (в Пернишка област), които ще продължат до 19 септември и ще се извършват в часовия пояс между 06:30 ч. и 16:00 ч.

Освен това продължава започналият вчера ремонт на приемо-предавателна станция на мобилен оператор, който ограничава до 18:00 ч. на 18 септември движението в тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино". Трафикът е двупосочен, в тръбата за София.