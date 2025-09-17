ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 22 септември настъпва астрономическата есен

Есенни листа Снимка: pixabay

Астрономическата есен ще настъпи следващия понеделник - 22 септември, в 21:19 часа българско време.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие, напомни Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН, пише bTV.

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.

Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.

