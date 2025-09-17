Вижте къде в София няма да има вода на 18 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 18 септември (четвъртък) във връзка с локализиране на скрит теч по ул. „Околовръстен път", кв. „Факултета" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 ч. Това съобщиха от „Софийска вода".

Засегнатите райони са:

ж.к. „Люлин" 3 - бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371

ж.к. „Люлин" 4

ж.к. „Люлин" 5

ж.к. „Филиповци"

кв. „Филиповци"

кв. „Суходол" – района между ул. „Люлинска", ул. „3-ти март", ул. „Люлинска", ул. „Щит", ул. „Брегалница", ул. „Стоичко Станиславов", ул. „Павел Младенов", ул. „Дъб", ул. „Овчо поле", ул. „Траян Танев" и ул. „Момина сълза"; ул. „Суходолска" от ул. „Околовръстен път" до № 171

ж.к. „Овча купел" 1 – района между ул. „Монтевидео", ж.п. линия, ул. „Производствена" и ул. 763

ж.к. „Овча купел" 2.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

ж.к. „Люлин" 4 - пред 96 СУ „Лев Николаевич Толстой"

ж.к. „Люлин" 5 - пред 97 СУ "Братя Миладинови"

кв. „Филиповци" - на площада

кв. „Суходол" - на площада

кв. „Овча купел" - ул. Монтевидео пред магазин „ Фантастико"

кв. „Овча купел" – пред болница „Доверие".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.