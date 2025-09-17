Катастрофа край КПП Владая, движението е в една лента

Временно движението между Владая и Драгичево в района на КПП Владая се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от атенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От агенцията апелират към шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.