Временно движението между Владая и Драгичево в района на КПП Владая се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от атенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От агенцията апелират към шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Катастрофа край КПП Владая, движението е в една лента
