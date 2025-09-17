Катастрофа затвори едната лента в участъка Ново село – Богатово

Временно движението по път I-4 Ново село - Богатово на разклона за Буря, посока Идилево, се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.