Кучетата, родени да се сражават с мечки

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Катастрофа затвори едната лента в участъка Ново село – Богатово

Временно движението по път I-4 Ново село - Богатово на разклона за Буря, посока Идилево, се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание