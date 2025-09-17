Ремонтът на Дунав мост при Русе върви по график

Ремонтът на Дунав мост при Русе, чието начало бе поставено на 10 юли м. г., се осъществява по график. Премахва се старият тротоарен блок в 320-метров участък в посока Румъния, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Началото на ремонта в тази отсечка бе поставено в началото на месеца, след като завършиха строително-монтажните работи в платното в посока България, в което в момента е пренасочен трафикът. През последната седмица в участъка са извършвани дейности по премахване на стария предпазен и изравнителен бетон, асфалтобетоновата настилка и хидроизолацията. Продължава подготовката на компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране и монтажът на мрежи и дюбели за бетон.

От АПИ припомнят, че на мостовото съоръжение се работи ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Българският участък от Дунав мост е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него, пише БТА.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че се отчита непрекъснат ръст в трафика през Дунав мост. Общо 211 139 превозни средства - леки автомобили и камиони, са излезли от страната в посока Румъния само през миналия месец. Повече от 84 процента от тях са коли.