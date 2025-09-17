В края на седмицата слънцето се завръща

През нощта все още по-значителна облачност ще има над Източна България, преди полунощ - с превалявания от дъжд. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, умерен, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирани от БТА. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието - до 15°, а в София - около 8°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.

Утре ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен, в североизточните райони - временно силен. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 24°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

В петък и събота времето бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. В петък все още ще духа северозападен вятър, но значително ще отслабне, а в събота вятърът ще бъде от изток-югоизток, предимно слаб. В петък минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в котловините - и по-ниски, а максималните - между 23° и 28°; в събота - с 1°-2 градуса по-високи.