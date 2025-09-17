Фериботът Оряхово-Бекет отново тръгва на 18-ти септември

Фериботът Оряхово-Бекет отново започва работа на 18-ти септември (четвъртък) в 8:00 часа. За това съобщиха от Фериботен комплекс „Оряхово-Бекет“. Корабът, който ще изпълнява курсовете по река Дунав на всеки два часа, е един.

При струпване на превозни средства, курсовете ще се правят без изчакване, уточняват още от Фериботния комплекс, пише БТА.

Фериботът, който свързва българския бряг с Румъния, спря работа на 2-ри юли заради критично ниско ниво на река Дунав. От Фериботния комплекс „Оряхово-Бекет“ припомниха тогава, че миналата година са спирали работа два пъти за по пет дни, отново заради ниското ниво на водата.