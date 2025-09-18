Дюнер омлет роле

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ

“Дюнер, защото е с дюнер питка. Омлет, защото върху питката има омлет и е навито на руло. Обаче колко е вкусно, само може да разберете, ако решите да си го направите”, пише ни Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

За един брой

2 яйца

1 брой дюнер питка

3-4 слайса от някакъв колбас (шунка, луканка, филе и др.)

3-4 парчета кашкавал (може и топено сирене)

обезмаслена кремообразна извара (по желание)

няколко резена домат

пресен магданоз

сос за дюнер питки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата в купа, приготвяме си и останалите продукти. Затопляме 1 с.л. олио в тиган с незалепващо покритие. Подреждаме салама и запържваме на среден котлон от двете страни за кратко. Отгоре подреждаме кашкавала.

Изсипваме върху кашкавала внимателно разбитите яйца и разпределяме равномерно. Готвим за около минута и с помощта на голяма чиния обръщаме омлета да се запече и от другата страна.

Вземаме дюнер питката и я слагаме върху омлета, докато той се готви от долната страна. Изчакваме 2-3 минути, докато е готов, и обръщаме отново, така че питката да е отдолу. Оставяме така около минута и прехвърляме в чиния. По желание мажем с обезмаслена кремообразна извара или сирене рикота.

Навиваме, докато е още топло, на руло и сервираме с пресен домат, магданоз и дюнер сос. Най-вкусно е, докато е още топло.