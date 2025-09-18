ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 18 септември

1736
Православен календар СНИМКА: Архив

Преп. Евмений, еп. Гортински, чудотворец

Преп. Евмений живял през VII в. Още от младини го привличал монашеският живот, затова раздал всичкото си богатство и се оттеглил в манастир. Станал опора на бедни и нуждаещи се, закрилник на слаби и сираци, лечител на болни и се прославил като чудотворец. Заради благочестието си бил избран за епископ на град Гортин на о. Крит. Но го наклеветили пред властите и го заточили в Тивианската пустиня, където починал. Тялото му било пренесено в Гортин и погребано с почести.

