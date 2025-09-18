Вижте къде ще има информационни срещи за въвеждането на еврото на 18 септември

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Божурище, Грамада, Мадан, Долна Митрополия и Радомир.

Срещите ще се проведат на следните места: в Божурище – в НЧ "Христо Ботев - 1934", в Грамада – в Клуба на пенсионера на пл. "Мико Нинов" №7, в Мадан и Долна Митрополия – с местните общини, а в Радомир – в МКИЦ "Европа". Началото на всички срещи е в 11:00 часа.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

Кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха в Монтана, Хитрино, Главиница, Пещера, Априлци и Бобошево, пише БТА.