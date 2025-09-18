Вижте как променят движението в Стара Загора заради мача "Арда" - ЦСКА

Заради футболната среща между отборите на Футболен клуб „Арда" (Кърджали) и Професионален футболен клуб „ЦСКА" (София), от 16:00 ч. до 17:30 ч. и от 19:30 ч. до 21:00 ч. часа днес, ще бъде въведена временна организация на движението в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

През този период ще бъде спряно движението на личен, договориран и на транспорт за собствена сметка на територията на град Стара Загора по ул. „Августа Траяна", от кръстовището с ул. „Свети Отец Паисий", в посока стадион „Берое"; по ул. „Княз Александър Батенберг", от кръстовището с ул. „Генерал Столетов", в посока стадион „ Берое"; по ул. „23-ти декември", ул. „Спортна", ул. „Мавзолея", ул. „Тунджа" и ул. „Бончо Бонев" - в двете посоки и по ул. „Охрид", ул. „Странджа" и ул. „Братя Митови" - в посока стадион „Берое".

Гражданите, които живеят в района, ще бъдат пренасочвани в близките улици или допускани срещу документ за самоличност. Ще бъде допускан и общественият транспорт при изпълнение на определеното му маршрутно разписание.

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на футболната среща

БТА припомня, че до 19 септември се въвеждат временни ограничения на движението по един от централните булеварди в Стара Загора. Затруднения ще има в придвижването по бул. „Славянски" - в участъка от ул. „Димчо Стаев" до бул. „Руски".