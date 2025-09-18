ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хладно и мъгливо е времето в планините

Планина СНИМКА: Пиксабей

Времето в планините днес е по-хладно в сравнение с изминалите дни, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Във високите части дори са регистрирани минусови температури, например на връх Ботев е измерен минус един градус.

На места е ветровито, а в района на Централен Балкан е имало и гъста мъгла.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, казаха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

