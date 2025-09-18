ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор се заби в кола на път с предимство

Времето се затопля, в неделя температурите стигат до 30 градуса

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове Снимка: Pixabay

През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология за БТА. Сутринта ще е хладна с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°, за София – около 7°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

През почивните дни времето ще се определя от антициклонално барично поле. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Температурите постепенно ще се повишават и в неделя минималните температури между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове Снимка: Pixabay

