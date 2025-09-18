ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор се заби в кола на път с предимство

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21321077 www.24chasa.bg

От 23 до 26 септември ще се премахва крайпътна растителност в участък от АМ „Хемус“ в Софийска област

588
АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

През следващата седмица - от 23 до 26 септември, между 7 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка в посока Варна между 44-ти и 53-ти км на АМ „Хемус". В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание