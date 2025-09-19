Питка с лук и сирене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За всеки по-голям празник, какъвто е предстоящият 22 септември, когато честваме Независимостта, е подходящо да си приготвим голяма питка или погача, пише ни Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

1 кг брашно, 500 мл вода, 21 г (1/2 кубче) мая за хляб, 1 с. л. захар, 4 с. л. олио и за намазване, 1 с. л. оцет, 1/2 с. л. сол, 1 яйце, 1 жълтък, 1 белтък за намазване, белен слънчоглед за поръсване

За плънката: 1/2 стрък праз лук или няколко стръка зелен лук, 200 г краве сирене, 1/2 с. л. шарена сол, щипка червен пипер, масло за намазване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Заливаме кубчето мая с 300 мл топла вода и прибавяме захарта. Оставяме да престои десетина минути. В голям съд сипваме брашното и оформяме дупка в средата - т. нар. кладенче. В кладенчето слагаме 4 лъжици олио, оцета, солта, 1 яйце и един жълтък.

Сипваме маята с още 200 мл топла вода. Започваме да бъркаме с лъжица, докато се получи тесто. Доомесваме с ръце и оставяме да престои на стайна температура, докато удвои обема си. За плънката нарязваме на ситно праза или зеления лук и го задушаваме в олио, докато омекне. Добавяме натрошеното сирене, шарената сол и червения пипер.

Премесваме за втори път втасалото тесто заедно с плънката. Ако лепне леко, го набрашняваме. С точилка го разточваме на голяма кора и отгоре я намазваме обилно с разтопено масло. Навиваме на руло и нарязваме на охлювчета, които подреждаме в тавичка, застлана с намазнена хартия за печене. Отгоре намазваме с разбит белтък, към който сме добавили 1 с.л. олио.

Оставяме питката да престои, докато отново удвои обема си. Поръсваме със слънчогледово семе и печем на 180°C без вентилатор около 40 минути. Още топла, покриваме питката с кърпа, за да остане мекичка.