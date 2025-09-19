ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време с температури между 23 и 28 градуса...

Слънчево време с температури между 23 и 28 градуса ни очаква на 19 септември

Слънчево време Снимка: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

