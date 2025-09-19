Православен календар за 19 септември

Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт

Днес честваме светите мчци Трофим, Саватий и Доримедонт, живели през III в. и пострадали при гоненията на християните. И тримата дали живота си за прослава на Господа Исуса Христа. При изтезанията те убеждавали мъчителя си да познае истината. Но жестокият Дионисий упорствал в неверието си. Той хулел Христа Спасителя и наричал християните магьосници. Накрая заповядал да им отсекат главите. Те приели с радост и надежда пратените им от небесата мъченически венци.