ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Топло, слънчево и сухо до четв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21324139 www.24chasa.bg

На 19 септември рожден ден имат

1580

Проф. д-р Асен Балтов, травматолог в “Пирогов”, бивш директор на болницата, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”

Христо Алексиев, вицепремиер и министър на транспорта в служебното правителство на Гълъб Донев

Проф. д-р Дочо Боджаков, кинорежисьор

Илия Лазаров, евродепутат

Теодора Димова, белетрист и драматург

Петър Диков, архитект

Живан Белчев, юрист, бивш член на Конституционния съд

Пламен Илчев, бизнесмен

Стамен Янев, бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)