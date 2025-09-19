На 19 септември рожден ден имат

Проф. д-р Асен Балтов, травматолог в “Пирогов”, бивш директор на болницата, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Христо Алексиев, вицепремиер и министър на транспорта в служебното правителство на Гълъб Донев
Проф. д-р Дочо Боджаков, кинорежисьор
Илия Лазаров, евродепутат
Теодора Димова, белетрист и драматург
Петър Диков, архитект
Живан Белчев, юрист, бивш член на Конституционния съд
Пламен Илчев, бизнесмен
Стамен Янев, бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции