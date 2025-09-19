Сутрин хладно, по обед лято - до 33° през почивните дни

Следващия четвъртък се очаква сериозно захлаждане. В петък по високите части на планините ще вали мокър сняг

В петък минималните температури ще бъдат от 9 до 14 градуса, по Черноморието до 15 градуса. Западният вятър бързо ще отнесе дъждовните облаци над Черно море. През деня ще бъде слънчево над цялата страна и постепенно ще се затопля. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса, за София 25-26 градуса, по Черноморието - до 26 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в събота ще бъдат от 12 до 17 градуса, по Черноморието до 18 градуса. През деня ще бъде слънчeво над цялата страна. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, за София 28 градуса.

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде слаб до умерен от североизток, с пулсове до 22 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 м - от 15 до 18.

Максималните температури на въздуха по Черноморието ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 градуса по южното. Вълнението е от слабо до умерено.

В неделя минималните температури ще бъдат от 11 до 15 градуса. През деня ще бъде слънчево над цялата страна. Затоплянето ще продължава. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, за София 27 градуса. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде слаб от югоизток.

Максималните температури над 2500 м ще са от 11 до 14 градуса, а на 1500 м - от 18 до 21.

По Черноморието сутринта ще има мъгли, през деня ще е слънчево. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 24 до 27 градуса.

В Деня на Независимостта минималните температури ще бъдат от 15 до 10 градуса, по Черноморието: до 18-19 градуса. Сутринта по Черноморието ще се стелят мъгли и ниски облаци, а на запад ще бъде слънчево. През деня ще бъде слънчево над цялата страна.

Астрономическата есен у нас ще настъпи през нощта в 21,19 ч. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, за София 29 градуса.

По Черноморието - дневни температури до 23 - 26 градуса. Топло с летни температури ще е във вторник и сряда. Дневните температури в населените места ще надвишават 30 градуса. В крайните южни райони ще достигат до 36 градуса.

В четвъртък се очакват валежи и рязко понижение на температурите, с които ще започне и истинската метеорологична есен. В петък валежите ще бъдат отново често явление, във високите части на планините дъждът временно ще премине в мокър сняг.