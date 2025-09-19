Проф. Георги Рачев: Топло, слънчево и сухо до четвъртък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топло, слънчево и много сухо време ни очаква до четвъртък, съобщи климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му събота, неделя и понеделник "ще бъдат опънати на простор", а в понеделник, вторник и сряда се очакват температури над 30 градуса. След това ще има захлаждане, но времето ще бъде доста сухо.

Целият Балкански полуостров заедно с Италия ще е с температури, подходящи за море.

В четвъртък и петък другата седмица прогнозите са за 15-16 градуса, тогава се очакват и валежи. От четвъртък ще има намаляване на температурите и влизане в есенен режим.