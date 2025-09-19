ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. души в Берлин бяха евакуирани заради обезв...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21325622 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Топло, слънчево и сухо до четвъртък

2268
Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Топло, слънчево и много сухо време ни очаква до четвъртък, съобщи климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му събота, неделя и понеделник "ще бъдат опънати на простор", а в понеделник, вторник и сряда се очакват температури над 30 градуса. След това ще има захлаждане, но времето ще бъде доста сухо.

Целият Балкански полуостров заедно с Италия ще е с температури, подходящи за море.

В четвъртък и петък другата седмица прогнозите са за 15-16 градуса, тогава се очакват и валежи. От четвъртък ще има намаляване на температурите и влизане в есенен режим.

Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание