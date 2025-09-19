Днес условията за планински туризъм са добри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, ясно, тихо, само на връх Ботев духа вятър. От ПСС напомнят на желаещите да се разходят по планините да се съобразят с промяната на сезона, тъй като през есента както сутрин, така и вечер температурите са по-ниски.

Над планините ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°, пише БТА.