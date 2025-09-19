ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН ще гласува дали да възобнови санкциите срещу И...

Възможно е затруднение в закупуването на винетки на 23 и 24 септември

На 23 септември (вторник) от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 24 септември (сряда), както и на 24 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 25 септември (четвъртък) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

