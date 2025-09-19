ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 23 до 26 септември чистят канавки на АМ "Струма"

АМ “Струма”. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

От 23 септември /вторник/ до 26 септември /петък/, между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма" между 10-и и 37-и км на територията на област Перник.

При изпълнение на дейностите за почистване на облицованите окопи временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до п. в. „Долна Диканя" /37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АМ “Струма”. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

