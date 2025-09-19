ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 души с богатство колкото БВП на Испания - какво...

Самокатастрофирал товарен автомобил задръсти движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

1300
Катастрофата на магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Временно движението по автомагистрала "Тракия" при 209-и км, в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР съобщиха, че е самокатастрофирал товарен автомобил, няма данни за пострадали. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост, като следват указанията на служителите на сектор "Пътна полиция".

