Самокатастрофирал товарен автомобил задръсти движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

Временно движението по автомагистрала "Тракия" при 209-и км, в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР съобщиха, че е самокатастрофирал товарен автомобил, няма данни за пострадали. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост, като следват указанията на служителите на сектор "Пътна полиция".