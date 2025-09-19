ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Спират водата в части от София на 22 и 23 септември

3376
Вода СНИМКА: Pixabay

„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата.

На 22 септември (понеделник) 2025 г. връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Акад. Петър Динеков", кв. „Драгалевци" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Акад. Петър Динеков", ул. „Къпинка", ул. „Проф. Стойко Стойков", ул. „Бяла Мура", ул. „Иван Салабашев".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Къпинка" кръстовището с ул. „Акад. Петър Динеков".

На 23 септември (вторник) 2025 г. връзка с изграждане на сградно водопроводно отклоение по ул. „Борис Арсов", кв. „Витоша" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Борис Арсов" от ул. „Йордан Радичков" до ул. „Акад. Христо Я. Христов".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Борис Арсов" № 12.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Вода СНИМКА: Pixabay

