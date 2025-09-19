София чества 117 години от Независимостта с празничен концерт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 септември (понеделник) от 11.00 ч. пред паметник "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I" ще се проведе събитие за честване на 117-годишнината от обявяването на независимостта на България.

В програмата за празничното честване ще участват Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт Дом на културата "Искър" с диригент Васил Делиев.

Програмата на честването ще продължи с фолклорен концерт с участието на танцов ансамбъл "Средец" и танцов ансамбъл "Здравец" към Общински културен институт Дом на културата "Средец".

Музикантите от Софийския духов оркестър ще изпълнят хора̀та на Дико Илиев.

Честването се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.