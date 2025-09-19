ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София чества 117 години от Независимостта с празничен концерт

Честването се организира от общината. Снимка: Столична община

На 22 септември (понеделник) от 11.00 ч. пред паметник "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I" ще се проведе събитие за честване на 117-годишнината от обявяването на независимостта на България.

В програмата за празничното честване ще участват Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт Дом на културата "Искър" с диригент Васил Делиев.

Програмата на честването ще продължи с фолклорен концерт с участието на танцов ансамбъл "Средец" и танцов ансамбъл "Здравец" към Общински културен институт Дом на културата "Средец".

Музикантите от Софийския духов оркестър ще изпълнят хора̀та на Дико Илиев.

Честването се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.

