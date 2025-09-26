Променят движението по път II-81 в областите Монтана и София заради ремонти

През следващата седмица за ремонт на настилката и полагане на маркировка ще се променя организацията на движение по път II-81 София – Лом в два участъка на територията на областите Монтана и София.

От 29 септември /понеделник/ до 3 октомври /петък/, между 9 ч. и 17 ч. за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение в участъка на второкласния път между прохода „Петрохан" и с. Бързия /от 51-и до 72-и км/ на територията на област Монтана. По време на дейностите поетапно ще се затваря едната лента за движение. Трафикът ще се осъществява двупосочно в лентата, в която нe се работи, и ще се регулира с пътни знаци.

През следващата седмица от 8 ч. до 18 ч. в участъка от второкласния път на територията на Софийска област ще се полага маркировка. Работите ще се изпълняват в отсечката от град Костинброд до Годеч /8-и и 50-и км/, в която поетапно ще се ограничава движението на превозните средства в едната лента и те ще преминават двупосочно в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за повишаване безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.