ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Николов: Щастлив съм, че тези прекрасни момч...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21376042 www.24chasa.bg

На 27 септември рожден ден имат

2620

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка, почетен консул на Исландия в България

Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София

Милен Керемедчиев, анализатор, бивш зам.-министър на икономиката и на външните работи

Саша Безуханова, основател и председател на борда на гражданска платформа MOVE.BG (“България може”)

Спас Джевизов, футболна легенда

Албена Александрова, моден дизайнер

Боряна Пунчева, режисьорка и актриса

Димитър Гюрев, депутат

Иван Кадев, бивш кмет на Банско

Иво Аръков, актьор

Свилен Блажев, художник

Димитър Гюрев, депутат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?