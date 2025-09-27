На 27 септември рожден ден имат

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка, почетен консул на Исландия в България
Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието
Здравко Здравков, бивш главен архитект на София
Милен Керемедчиев, анализатор, бивш зам.-министър на икономиката и на външните работи
Саша Безуханова, основател и председател на борда на гражданска платформа MOVE.BG (“България може”)
Спас Джевизов, футболна легенда
Албена Александрова, моден дизайнер
Боряна Пунчева, режисьорка и актриса
Димитър Гюрев, депутат
Иван Кадев, бивш кмет на Банско
Иво Аръков, актьор
Свилен Блажев, художник
