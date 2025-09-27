На 27 септември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка, почетен консул на Исландия в България

Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София

Милен Керемедчиев, анализатор, бивш зам.-министър на икономиката и на външните работи

Саша Безуханова, основател и председател на борда на гражданска платформа MOVE.BG (“България може”)

Спас Джевизов, футболна легенда

Албена Александрова, моден дизайнер

Боряна Пунчева, режисьорка и актриса

Димитър Гюрев, депутат

Иван Кадев, бивш кмет на Банско

Иво Аръков, актьор

Свилен Блажев, художник

