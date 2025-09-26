От 27 до 29 септември движението по АМ „Хемус" в област Варна ще е в активните ленти

От утре – 27 септември, до 29 септември /понеделник/, от 8 ч. до 17 ч. движението в участъка от 416-и до 419-и км на АМ „Хемус" и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти, като ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение в отсечката на територията на Варненска област е за изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.