Добри условия за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините ще са добри до обед. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Петя Дикова

Добри са условията за туризъм в планините, даже е приятно хладно, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. 

В планините е облачно, но прогнозите за дъжд са с малка вероятност. Малко по-студено е от предишните седмици. Затова да не се неглижира носенето на допълнителна дреха за вятър и дъжд, съветват от ПСС. 

Няма сигнали за инциденти в планините през изминалото денонощие, информират още от спасителната служба. 

В планините днес ще бъде облачно, съобщават от Националния институт по метеорология и хихдрология. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°.

