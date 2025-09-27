ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Катастрофа на км 65 от АМ "Хемус" към Варна, движението е в изпреварващата лента

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 65 на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява по изпреварващата лента. Ограничава се преминаването по активната и аварийната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

