Катастрофа на км 65 от АМ "Хемус" към Варна, движението е в изпреварващата лента

Временно движението при км 65 на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява по изпреварващата лента. Ограничава се преминаването по активната и аварийната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".