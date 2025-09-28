Движението в активната лента в тунел "Железница" е ограничено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно се ограничава в посока Кулата, поради аварирал лек автомобил.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от пресцентъра на АПИ.