Движението в активната лента в тунел "Железница" е ограничено

Снимка: АПИ/Архив

Временно се ограничава  в посока Кулата, поради аварирал лек автомобил.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от пресцентъра на АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: АПИ/Архив

