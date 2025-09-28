Пътят Видин - Монтана вече е отворен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път I-1 Видин - Монтана в участъка Медовница – Ружинци при км 59.

Той беше затворен по-рано днес заради катастрофа, съобщават от .