ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21383875 www.24chasa.bg

Пътят Видин - Монтана вече е отворен

11868
СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението по път I-1 Видин - Монтана в участъка Медовница – Ружинци при км 59.

Той беше затворен по-рано днес заради катастрофа, съобщават от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?