Променят организацията на движение в участъците с ремонт на АМ „Хемус" и „Тракия"

Днес - 28 септември, в следобедните часове за повишаване на безопасността и улеснение на трафика припомняме, че временно се променя организацията на движение по участъците с ремонт на АМ „Хемус" и АМ „Тракия".

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

На АМ "Тракия" в 9-километров участък (от 24-и до 33-и км) в Софийска област поради извършвания превантивен ремонт в платното за Бургас трафикът преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността е организирано реверсивно движение, като днес е осигурена една лента в посока Бургас и две ленти към столицата.

На АМ "Тракия" временно се спира и движението на превозните средства над 12 т в отсечката от Стара Загора към София, предвид интензивния трафик и ремонтите в участъците от магистралата на територията на областите София, Пазарджик и Сливен.

Днес ограничението в движението на камионите над 12 т е от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ „Тракия" /от 208-и км до км 0/. В този период водачите могат да използват обходни маршрути.

Алтернативните трасета са:

За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия" до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия", по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" за София – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" в посока Бургас до п. в. „Чирпан" при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" в посока гр. Бургас – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" в посока Бургас – по АМ „Марица" до п. в. „Димитровград" при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия" до Бургас.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

На АМ „Хемус" промени има в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.

От 12 ч. в неделя - 28 септември, до 12 ч. в понеделник - 29 септември, има две ленти за движение в посока София на АМ „Хемус" в участъка от пътен възел ‚Яна" до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна", от където ще продължава по магистралата.

Въвеждането на промени в организацията на движение по двете магистрали е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта за автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.