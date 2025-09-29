Възстановено е движението по пътя София - Самоков в района на вилна зона "Мечката"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-82 София - Самоков в района на вилна зона "Мечката". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението беше ограничено заради катастрофа в района.